【熔斷機制】料菲律賓航班被禁飛的機會高 羅致光：外傭、僱主和職業介紹所要預早籌謀

政府於本月14日宣布開始實施收緊的民航客機「熔斷機制」，以應對甚高風險地區變種病毒株的輸入風險。勞工及福利局局長羅致光今日發表網誌，菲律賓近日的疫情嚴峻 ，平均每天都有約萬名新確診者，在這個新增地區熔斷機制中被禁飛的機會十分之高，提醒外傭、僱主和職業介紹所預早籌謀。

羅致光在網誌中表示，留意到衞生防護中心每日公布的新增確診個案中，近期有好幾個國家或地區的來港航班，有較多確診或懷疑新冠肺炎個案，其中包括外傭主要來源地：菲律賓及印尼。

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4月份每天有約百名外傭乘坐航班來港，一旦因有航班乘客經抵港時的檢測確診個案而需觸發地區熔斷機制，所有從這些地區來港的民航客機便須停飛14天，每次禁飛可能有過千計的外傭及其僱主受到影響。除了新聘外傭可能因而延遲抵港，一些回鄉度假的外傭亦可能被逼滯留。

有見及此，他提醒外傭、僱主和職業介紹所預早籌謀。勞工處已經聯絡主要外傭輸出國家的駐港總領事館、外傭及僱主團體、職業介紹所組織等，告知他們有關機制已實施，並會廣泛發放有關訊息，希望盡快把消息傳開，僱主及外傭可以及早應對。

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「熔斷機制」是指從同一地區抵港的所有民航客機不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診並帶有N501Y變種病毒株（世界衞生組織認為需要關注的變異病毒株），政府將引用第599H章禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天，同時亦會將相關地區列為第599H章下的極高風險地區，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。

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責任編輯：陳楚琨