【MUJI week】無印良品會員優惠周 任何購物或餐飲堂食消費9折

不少地鐵站都有無印良品分店，上班下班路過都可以入內逛逛。4月16日至25日舉行半年一度的「MUJI week無印良品週間」，MUJI passport會員於優惠期間，任何購物或Café&Meal MUJI餐飲堂食消費都可享有9折及額外積分奬賞；店內亦同時提供多項限定商品及餐飲堂食優惠，讓會員以優惠價格選購日用品及品嚐季節美味。

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任何購物及餐飲堂食消費九折優惠

MUJI passport會員於無印良品購物或Café&Meal MUJI餐飲堂食消費專享九折。

優惠適用於正價及推廣商品。 額外100 MUJI積分獎賞

MUJI passport會員單次消費淨值滿$2000或以上，可額外獲贈價值$100 MUJI積分。 限定商品及餐飲堂食優惠

店內提供多項限定商品及餐飲堂食優惠，讓會員以優惠價格選購春夏日常服、寢室布藝及生活用品等，以及品嚐Café&Meal MUJI的健康原味料理。

#優惠不適用於Found MUJI元創方

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責任編輯：陳楚琨