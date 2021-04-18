傳蘋果將推出全新運動相機AirCam 大小如同Airpods Pro支援5K錄影

蘋果（Apple）春季發布會舉辦在即，外界預料是次發布會至少會推出3款新品，包括iPad Pro、搭載自家芯片的桌上型電腦iMac，以及藍芽追蹤器AirTags。此外，網路上瘋傳，蘋果會推出一款全新的運動相機AirCam。

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概念設計師AntonioDeRosa（安東尼奧）在其官網發布AirCam的設計圖。他聲稱Apple AirCam預計支援防水功能，可在2公尺深的水內浸泡長達30分鐘。

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根據外媒報導，AirCam的大小與Airpods Pro相同，配備正反雙螢幕，可當作自拍以及Face ID，而另一個則主要是用來操作設定、顯示時間及預覽相片。同時，採用LiDAR光學雷達鏡頭鏡頭，支援5K高畫質影片。AirCam亦提供多種顏色，包括黑白、橄欖綠、淺粉、青蘋綠、海軍藍。

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責任編輯：陳楚琨