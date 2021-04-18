【筍工推介】呢個部門的客服入職月薪即有1.4萬 培訓後人工可更高

有人認為客戶服務主任的工作很簡易，只要聽電話、覆投訴；但亦有人認為客服不好做，常常要接收不同投訴，整個人都負面起來。效率促進辦公室的1823近日招聘客戶服務主任，入職月薪即有14,280元，培訓後月薪達16,810元。不過此工需要輪班工作，當值日遇上颱風及黑色暴雨，亦需如常工作。該職位將本月28日截止，有意申請人士就要快手了！

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入職條件及職責:

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福利:

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申請手續:

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

申請人須於2021年4月28日香港時間下午5時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達以下查詢地址(如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。)。

請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

申請人亦可在公務員事務局網站作網上申請。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約2至3個星期內以電郵形式接獲通知。

聯絡地址:葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

查詢電話:2928 6997

截止申請日期(日/月/年) :28/04/2021 17:00:00

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責任編輯：陳楚琨