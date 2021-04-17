新西蘭擬提高合法吸煙年齡 以達2025年全國無煙目標

新西蘭衞生部於本周四（15日）宣布了一系列有關禁止下一代吸煙的提案，包括逐步提高合法吸煙年齡，禁止向2004年以後出生的人出售香煙和煙草產品，以及大幅減少煙草產品中允許的尼古丁含量、設煙草最低價格、限制出售煙草和香煙的地點等，冀在2025年實現全國無煙目標。

此提案雖獲社會公共衞生組織的支持，但有反對派官員批評，提案或擴大煙草黑市買賣，降低尼古丁含量可能會導致吸煙者購買並吸用更多煙等情況。

據悉，近年新西蘭的煙草產品數量大幅增加，顯示有犯罪集團參與大規模走私活動。

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責任編輯：潘曉豐