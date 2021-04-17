【變種病毒】英專家憂印度變種危險性 促強制隔離印度返英人士

英國新冠病毒疫苗接種進度理想下，當局漸漸放寬防疫限制，惟近期傳入英國的印疫新冠病毒變種，有專家指，可能威脅英國的解封進桯，並認為英國政府應對來自印度的人員作特別處理，抵英要在酒店隔離。

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首先在印度被發現的B.1.617變種，正在英國蔓延，當地已發現77宗個案。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學教授Danny Altmann表示，事件值得高度關注，指變種有可能帶來新一波疫情，影響解封進度。

他特別指出，對英國政府目前不要求來自印度的人員在酒店隔離，感到不解及有點驚訝（mystifying and slightly confounding），促當局將印度列入名單，要求必須在酒店隔離。

目前印度不在英國的強制隔離名單上，從印度到英國後，只需進行病毒測試及在家隔離10日。

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英國的77宗印度變種個案，73宗在英格蘭發現，另外4宗則是蘇格蘭，該變種病毒的刺狀蛋白有兩處新的明顯變異，印度近期疫苗有反彈，正是與該變種有關，當地多個疫情熱點都有發現該變種導致的感染個案。

兩處變異中，一款屬全新，但與南非變種的變異有相似之處，暫未能確認對疫苗效用有無影響。

責任編輯：林建忠