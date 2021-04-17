【周未好去處】「鹽田梓藝術節2021」本周六開幕 展出31件藝術作品

由旅遊事務署主辦的鹽田梓藝術節2021今日（四月十七日）開幕，由今日起至7月16日舉行，共有31件由本地、海外藝術家及年輕人創作的藝術作品將在西貢鹽田梓展出。

鹽田梓藝術節是以「天」、「地」、「人」三個主題貫穿，藝術節2021則以「人」為主題延續首兩屆藝術節「天」與「地」的概念，展現鹽田梓島上人與大自然的融和。

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旅遊事務專員沈鳳君在藝術節網上開幕典禮中表示，鹽田梓藝術節2021是三年先導計劃的高峰，參展藝術作品數目為歷屆之最，亦涵蓋不同形式的藝術類別。沈鳳君指出，在籌劃藝術節的過程中，旅遊事務署與鹽田梓村民、協作機構、藝術家、參與藝術節的年輕人緊密協作。因此，藝術節是各方通力合作、共同努力的成果，而透過藝術節，小島得以活化並帶動了社區復興。



除藝術作品外，藝術節期間將舉行多項節目，包括網上導賞團、藝術表演、工作坊、生態活動、講座等，讓參加者感受鹽田梓小島的藝術氣息及了解其獨特歷史文化。

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責任編輯：潘曉豐