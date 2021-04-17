  • 23°C
香港時間 : 2021417日 (六) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周未好去處】「鹽田梓藝術節2021」本周六開幕 展出31件藝術作品

環球政經 18:06 2021/04/17

分享：

由旅遊事務署主辦的鹽田梓藝術節2021今日（四月十七日）開幕，由今日起至7月16日舉行，共有31件由本地、海外藝術家及年輕人創作的藝術作品將在西貢鹽田梓展出。

鹽田梓藝術節是以「天」、「地」、「人」三個主題貫穿，藝術節2021則以「人」為主題延續首兩屆藝術節「天」與「地」的概念，展現鹽田梓島上人與大自然的融和。

【旅遊寒冬】旅發局：今年3月訪港旅客人數按年下跌近92%：【下一頁

旅遊事務專員沈鳳君在藝術節網上開幕典禮中表示，鹽田梓藝術節2021是三年先導計劃的高峰，參展藝術作品數目為歷屆之最，亦涵蓋不同形式的藝術類別。沈鳳君指出，在籌劃藝術節的過程中，旅遊事務署與鹽田梓村民、協作機構、藝術家、參與藝術節的年輕人緊密協作。因此，藝術節是各方通力合作、共同努力的成果，而透過藝術節，小島得以活化並帶動了社區復興。

除藝術作品外，藝術節期間將舉行多項節目，包括網上導賞團、藝術表演、工作坊、生態活動、講座等，讓參加者感受鹽田梓小島的藝術氣息及了解其獨特歷史文化。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

歷史文化 文娛藝術 旅發局 西貢 好去處

上一篇文章

【Softbank】彭博料軟銀旗下願景基金首季利潤或達300億美元　為歷史最高紀錄4倍　全靠呢間公司成功在美國IPO

下一篇文章

【沙中線工程】東鐵線旺角東至紅磡站明日停駛 提供免費接駁巴士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法