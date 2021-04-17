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【沙中線工程】東鐵線旺角東至紅磡站明日停駛 提供免費接駁巴士

環球政經 17:55 2021/04/17

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港鐵指，由明日（18日）起，第3次暫停東鐵線來往旺角東至紅磡站的列車服務，並提供免費接駁巴士，來往紅磡站及九龍塘站。

由5月3日起 2005年至2007年出生港人可換領新身份證：【下一頁

港鐵提醒乘客，明日要為行程預留充裕時間，若乘客乘搭港鐵免費接駁巴士，需留意其運作效率受路面情況影響，因巴士運載量不及鐵路；九巴預料來往新界東及市區的客流量或會上升，會密切監察相關路線，作車務調動。

九巴表示，會密切監察7條直接路線的情況，包括673、978、307、170、182、680及681，視乎使用情況作車務調動；並建議來往港島東或港島南及新界東的乘客，可乘搭102、112、118及171線，並於彌敦道或加士居道轉乘各新界路線。

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責任編輯：潘曉豐

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