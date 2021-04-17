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【疫苗氣泡】餐飲聯業協會黃家和：不宜打疫苗員工可申報改定期檢測

股市 17:38 2021/04/17

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餐飲聯業協會黃家和：不宜打疫苗員工可申報改定期檢測

港府以「疫苗氣泡」放寬食肆的防疫限制，前提是食客必須使用「安心出行」，食肆全體員工亦要接種疫苗。香港餐飲聯業協會會長黃家和出席電台節目表示，政府正設計一個申報表，讓基於身體狀況不宜接種新冠疫苗的員工填寫後，毋須接種疫苗，但須定期檢測，目前仍研究每兩星期一次檢測，抑或收緊至一星期。

黃家和強調，員工不會因為不接種疫苗而失業，而有關安排只須簡單證明，但不能單按個人喜好選擇不接種疫苗。另外，他透露，政府正設計新的應用程式，證明使用者已接種疫苗，方便食肆查核。

譽宴要求員工打疫苗否則停工，主席張家豪稱近9成員工已接種或準備接種，看【下一頁】

港府擴大疫苗接種年齡至16歲或以上，看【下一頁】

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對於5000元電子消費券，他預期，餐飲業可分到360億元中約三分一，即約100億元，又估計約有4成至5成食肆有安裝電子支付系統。

相關文章：92歲李嘉誠接種復必泰疫苗　問「你打咗未？」　聶德權：感謝支持

【國藥疫苗】國藥集團傳計劃將300億疫苗資產注入天壇生物 含兩間新冠疫苗製造商

【防疫措施】林鄭提3步放寬堂食限制：已打疫苗+安心出行不填紙可坐12人　餐飲股揚

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編輯：袁諾曦

經濟 疫苗 黃家和

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