【蘋果新品】傳蘋果將推「AirCam」運動相機　具5K錄影及防水功能

▲ 最近網上盛傳，蘋果（Apple）將在春季發布會上，推出一款全新「AirCam」運動相機。

早前蘋果（Apple）宣布，將於香港時間4月21日凌晨一點，舉行全球春季發布會。外界預料，是次Apple發布會至少推出3款硬件產品，包括iPad Pro、搭載自家芯片的iMac電腦，以及藍牙追蹤器AirTags。除此之外，網上也盛傳官方將推出一款全新「AirCam」運動相機。

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據設計師AntonioDeRosa發布的AirCam設計圖顯示，AirCam體積大約與Airpods Pro相同，正面及背面均搭載OLED屏幕，可用作預覽影片、照片，也能查看時間、進行自拍、更改設定等。另外，AirCam配有LiDAR光學雷達鏡頭，可拍攝5K高畫質影片，並擁有防水功能。

外媒報道指出，AirCam將會提供白、黑、綠、粉、藍等6種顏色，同時具有Siri、FaceID等iOS系統功能，甚至可以擴充儲存空間。不過，目前尚未清楚有關產品的售價，到底該產品會否在春季發布會中亮相，一切仍是未知之數。

責任編輯：李寶如