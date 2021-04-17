【譚仔上市】譚仔雄心壯志走向國際　一文看清譚仔拓展大計

▲ 譚仔雄心壯志走向國際 一文看清譚仔拓展大計

本港連鎖米線餐廳營運商譚仔國際以「譚仔」及「三哥」品牌於香港站穩陣腳，近年更進軍至內地及新加坡，合共經營148間餐廳。不過，譚仔並停下腳步，譚仔開展上市計劃，擬集資繼續在現有市場擴充餐廳網絡，並打算進一步走向國際市場，計劃在日本及澳洲開譚仔。

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圖看「譚仔」及「三哥」業務表現

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譚仔分別在去年及今年在新加坡及內地開設首間「三哥」及「譚仔」餐廳。據招股書披露，計劃於2024年3月31日之前分別在香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲開設約44間、55間、24間、25間及15間新餐廳，全部將由譚仔自主營運。

快餐店模式越受青睞為主因之一

為何選擇日本及澳洲？譚仔於招股書引述調查指，日本顧客習慣將麵食作為主餐，亦接納其他受中國影響的食品及調料，而炸雞及即食麵等受歡迎的食物中常使用麻辣調味，與譚仔招牌湯底口味吻合。另一方面，日本顧客更傾向於便捷及節省時間的用餐選擇，導致快餐店等提供快速服務的餐廳越來越受顧客青睞。

至於澳洲，譚仔指出，除了快餐店為澳洲增長最快的餐廳類別之一，澳洲的中國人口不斷增多，帶動中餐的知名度及受歡迎程度提高，同時，澳洲顧客的健康意識日益提高，令亞洲菜系越來越受歡迎，因為其使用均衡食物組合 及採用新鮮食材，故通常被視為健康食品。

從集資用途看，譚仔計劃將資金用於開店、擴充及新增中央廚房，也會用於國際品牌建設及新市場推廣等，反映譚仔拓展版圖的決心。

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編輯：袁諾曦