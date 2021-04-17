【5.1假期】內地五一黃金周火車票開售 擬搶票人數過多官網一度故障

內地五一假期的全國鐵路火車票周五（16日）起開售，惟有旅客表示，透過官方應用程式購買時，未能登入系統、無法查詢火車班次等情況。官方回覆指，由於搶票人數較多，故系統一度故障，目前已經恢復正常。

港大深圳醫院成為「港澳藥械通」試點 首批藥械最快今年5月投入服務：【下一頁】

SpaceX獲太空總署批29億美元合約 建載人征月太空船：【下一頁】

按照火車票預售期15天的規定，旅客可購買假期前一天，即4月30日的火車票，惟今年出突發情況；鐵路客戶服務部人員解釋，不同的車站開票時間不同，開票時間由於搶票人數較多，旅客操作頻繁，還有第三方軟件參與搶票，所以導致系統出現短暫崩潰，情況大概發生在早上8時到11時之間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐