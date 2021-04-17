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【5.1假期】內地五一黃金周火車票開售 擬搶票人數過多官網一度故障

環球政經 17:37 2021/04/17

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內地五一假期的全國鐵路火車票周五（16日）起開售，惟有旅客表示，透過官方應用程式購買時，未能登入系統、無法查詢火車班次等情況。官方回覆指，由於搶票人數較多，故系統一度故障，目前已經恢復正常。

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按照火車票預售期15天的規定，旅客可購買假期前一天，即4月30日的火車票，惟今年出突發情況；鐵路客戶服務部人員解釋，不同的車站開票時間不同，開票時間由於搶票人數較多，旅客操作頻繁，還有第三方軟件參與搶票，所以導致系統出現短暫崩潰，情況大概發生在早上8時到11時之間。

 

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責任編輯：潘曉豐

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