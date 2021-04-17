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港大深圳醫院成為「港澳藥械通」試點 首批藥械最快今年5月投入服務

環球政經 17:22 2021/04/17

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內地去年容許在大灣區城市的指定港資醫療機構，使用已在香港註冊的藥物和部分屬臨床急需的醫療儀器(下稱「港澳藥械通」政策)。港府近日宣布，香港大學深圳醫院更被選為首個試點，試點期至7月31日，透過此政策批准的首個藥物及醫療儀器於周五（16日）已運送至醫院，預計下月可投入臨床使用。

港府今日（17日）指，一直與內地當局保持緊密聯繫和商討以港大深圳醫院為試點落實「港澳藥械通」的工作，包括成立協作平台、議定可在大灣區指定醫療機構使用的藥物和醫療儀器目錄等。食物及衞生局局長陳肇始表示，特區政府十分歡迎「港澳藥械通」正式實施，便利港人在大灣區內得到適切治療，並感謝廣東省人民政府一直以來大力支持。

當局指，會盡快擴大適用的藥物和醫療儀器目錄，並在港大深圳醫院的試點工作取得階段性進展後，再逐步擴展有關安排至其他大灣區城市符合要求的醫療機構，為在大灣區工作和生活的香港人提供更多醫療便利，促進大灣區醫藥產業的互利互通和深度融合，並提升區內醫療服務的水平。

此外，港大深圳醫院提出用於治療肺癌、淋巴癌、重度慢阻肺的新藥進口使用申請亦已完成審批工作。

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責任編輯：潘曉豐

深圳 食物及衞生局 治療 醫療機構

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