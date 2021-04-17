【莫文蔚演唱會】Klook提供獨家優先購票活動　4月19日起銀聯卡用戶可率先搶飛

▲ Klook宣布於4月19日上午10時起，開啟莫文蔚演唱會首輪優先購票活動。

歌手莫文蔚（Karen）出道25周年舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，將於6月11至12日於紅磡香港體育館舉行，一眾粉絲迫不及待搶先購買門票。Klook為演唱會的優先購票平台，宣布於4月19日上午10時起，開啟首輪優先購票活動，有興趣人士可多加留意！

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Klook宣布，與演唱會主辦單位及銀聯信用卡合作，優先出售2場演唱會門票。客戶須先登入或註冊成KLOOK App 會員，方可購買門票。首輪購票會在4月19日早上10時至4月20日晚上9時59分開始，銀聯信用卡客戶可有資格參與。一般信用卡客戶，可在4月21日早上10時至4月23日晚上9時59分，參與次輪購票活動。

Klook表示，每張門票將收取38港元服務費。訂單3張及以下的門票將以本地郵政服務免費寄送，訂單4張的門票將以本地快遞服務免費郵寄。另外，本次活動不安排香港以外地區的門票郵寄服務。

需注意的是，每次交易只可購買同一類型門票，每個帳戶每次最多可購買4張門票，詳請可透過網站瀏覽。

責任編輯：李寶如