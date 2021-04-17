由5月3日起 2005年至2007年出生港人可換領新身份證

入境處今日（16日）宣布，於2005至2007或2012至2018年出生，並持有舊款智能身份證的港人，由5月3日起，在父母或合法監護人陪同下前往任何一間智能身份證換領中心（換證中心）辦理換領新智能身份證手續。

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入境處亦推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。



另外，入境處呼籲1970、1971或1972年出生的舊款智能身份證持有人，於指明換證限期，即2021年4月30日前，盡早辦理換證手續申請。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後三十天內補辦換證手續。

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責任編輯：潘曉豐