  • 23°C
香港時間 : 2021417日 (六) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

由5月3日起 2005年至2007年出生港人可換領新身份證

環球政經 15:12 2021/04/17

分享：

入境處今日（16日）宣布，於2005至2007或2012至2018年出生，並持有舊款智能身份證的港人，由5月3日起，在父母或合法監護人陪同下前往任何一間智能身份證換領中心（換證中心）辦理換領新智能身份證手續。

【職場熱話】英國老闆不批准員工放假 惹人生氣 網民：這些人就是這麼「吝嗇」：【下一頁

入境處亦推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。
 
另外，入境處呼籲1970、1971或1972年出生的舊款智能身份證持有人，於指明換證限期，即2021年4月30日前，盡早辦理換證手續申請。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後三十天內補辦換證手續。

【周未好去處】採用無欄杆的親水設計 全長700米荃灣海濱悠閒空間於未來兩周逐步開放：【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

入境處 財務自由

上一篇文章

【旅遊寒冬】旅發局：今年3月訪港旅客人數按年下跌近92%

下一篇文章

【都市診療室】治療腸胃癌的新出路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法