【譚仔上市】譚仔多名高層由待應做起　曾任職半島酒店、於麥當勞工作17年都有

▲ 譚仔國際主席及至少2名高層均由低做起，至躋身管理層行列。

「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」為港人熟悉，但對譚仔國際背後領軍人碼可能比較陌生。隨譚仔國際正式向聯交所遞交上市申請，據譚仔國際初步招股書披露，譚仔國際主席兼行政總裁劉達民、負責「譚仔」及「三哥」營運的2名高層均從待應出身，當中有人曾任職大酒店 （00045） 旗下香港半島酒店，另有一人更於麥當勞工作達17年。

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日本東利多於2018年入主譚仔後引入來自大家樂 （00341） 的劉達民及劉次軍。據招股書顯示，主席劉達民由1988年至1996年於香港半島酒店工作，離開時任職露台餐廳的助理總經理，其後到美國快餐連鎖餐廳TGI Friday’s任職，加入譚仔國際前則於大家樂任職董事總經理。

至於「三哥」品牌總經理劉次軍加入譚仔前也是任職大家樂，為質量核證及培訓部助理總監。劉次軍早於1989年至1997年於香港JW萬豪酒店任職，最後職位為助理侍應領班，及後曾到美心及美麗華酒店 （00071） 工作。

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值得留意是，「譚仔」品牌助理總經理胡家輝於1998年至2015年，於麥當勞工作長達17年，最後職位為餐廳經理，期間亦有進修，取得香港浸會大學持續教育學院的商業研究證書，及後再透過遙距課程進修取得工商管理學士學位。胡家輝曾於2015年短暫加入譚仔國際，直至2019年才正式回歸。

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編輯：袁諾曦