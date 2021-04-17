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【菲臘親王喪禮】白金漢宮發放 英女王精選與丈夫最愛合照

環球社會熱點 13:55 2021/04/17

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英國菲臘親王（Prince Philip）離世，喪禮今日（周六）開始，英國舉國送別菲臘親王前夕，白金漢布發布一張從未公開過的英女王及菲臘親王合照。據報照片是英女王親自特別挑選，在送別丈夫的最後時刻公開。

【菲臘親王喪禮】有邊個參加？ 靈車18年前親自設計？【下一頁】

從照片可見英女王及菲臘親王坐在草地上，神情輕鬆。兩人的衣著打扮較隨意， 女王身穿針織開襟毛衣、蘇格蘭裙，菲臘則穿商務休閒服，半躺着，帽子放在腿上，與王室平日的照片相比，顯得沒那麼正式。

這幅照片，是王室在2003年一次夏季旅行，於蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire）城鎮Ballater拍攝，舉機的是愛德華王子（Prince Edward）的妻子蘇菲（Sophie Rhys-Jones）。

菲臘親王喪禮將於溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，本港時間晚上10時正式開始。按照菲臘親王本人遺願，喪禮將不會按照國葬儀式舉行，更不設公眾瞻仰，全程會以電視直播。

【英國王室】菲臘親王與曾孫合照公開 唔見有阿奇？【下一頁】

責任編輯：林建忠

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