【電動車】通用汽車夥LG興建電池工廠　以擴大美國產能應付需求

▲ 美國通用汽車（General Motors）與LG化學於周五（16日）宣布，將在美國興建第二間電池製造廠。

電動車市場競爭漸趨激烈，各大廠商正加快作出部署。據外媒報道指出，美國通用汽車（General Motors）與LG化學於周五（16日）宣布，將在美國興建第二間電池製造廠，投放約至少23億美元（約178億港元）資金，料在2023年開始量產，以應對未來電動汽車市場需求。

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General Motors行政總裁Mary Barra表示，會與LG合作在美國設立第二間全新Ultium電池工廠。據消息人士透露，該工廠所生產的電池會應用於佳特力的Lyriq SUV車型，電池功率約為50至200千瓦時，可提供640公里以上的行駛里程。

LG化學於上月宣布，未來4年內將對美國電池生產投資超過45億美元（約348億港元），包括興建至少兩間新工廠。最近又表示，從本年開始至2023年，LG會向該工廠投資約9億美元（約70億港元）。是次並非LG與General Motors首次合作，早於2019年，兩企已宣佈在美國俄亥俄州興建Lordstown電池工廠。

責任編輯：李寶如