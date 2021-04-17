【加密貨幣】Coinbase上市數日即獲兩大行唱好　BTIG予其500美元目標價　指其領導地位堪比Tesla

美國投行BTIG周四對Coinbase(美：COIN)首予「買入」評級，目標價500美元，較該股當前水平高出55%。該行預期公司2024財年營收將達到82億美元。

BTIG分析師Mark Palmer及Andrew Harte在報告中指出，在消費者行為重大變化和採用新技術的推動下，Coinbase應該被視為快速且可持續增長的行業中的市場領導者。

該行認為Coinbase的估值如其他擁有龐大增長機會的行業領導者一樣，如視頻會議供應商Zoom(美：ZM)，電動汽車製造商特斯拉(美：TSLA)，以及雲計算數據公司Snowflake(美：SNOW)。

另一間大行Loop Capital分析師Kenneth Hill首次覆蓋Coinbase，同樣予「買入」評級，目標價394美元。該分析師在一份研究報告中指，Coinbase能否成功將取決於它能否有效地在其平臺上增加客户和積累資產，並表示加密技術的採用仍處於早期階段。

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