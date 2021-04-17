【美股收市】業績勁+數據佳 道指標指又破頂 納指穩

美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，均利好股市氣氛。道指及標指周五再創新高，納指穩守14000關口。

道指收市升164點，報34200點；標指升15點，報4185點；納指升13點，報14052點。歐股續創新高，收市上揚0.9%，汽車板塊抽高2.1%。周三上市的加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）升6%，有「女巴菲特」之稱的Cathie Wood連續兩日累計買入約3.6億美元的Coinbsae股份。

投資者憧憬經濟復甦，不過，聯儲局官員對貨幣政策的看法存在分歧。

聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示，美國經濟正蓄勢待發，但失業問題仍待解決，聯儲局因此無須急於撤回量寬 ; 被視為通脹指標的個人開支物價指數，今年升幅預料是2.5%。

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)則強調，一旦疫情大致受控、經濟重獲增長動力，聯儲局便應該早着先鞭，開始撤回部分量化寬鬆措施。卡普蘭認為，儲局不應該等到經濟數據確認局方達致雙重目標後，才作出反應，屆時可能為時已晚。他表示，儲局須考慮到量寬副作用包括通脹失控，並採取均衡對策。

數據方面，美國3月新屋動工按月升19.4%，以年率計為173.9萬間，多過市場預期的161.3萬間，是2006年8月以來最高。此外，美國4月密歇根大學消費者信心指數初值升至86.5，惟遜市場預期的89.6。

美滙指數跌0.11%至91.561，是3月18日以來最低。本周累跌0.7%，是連續第二周下滑。

美滙與美債息偏軟，金價連升至七周高位，紐約期金周五收市升13.4美元，報1780.20美元，是2月24日以來最高收市水平；本周累升2%，為去年12月中以來最勁。

路透引述多名消息人士稱，中國人民銀行准許本地銀行及國際銀行進口黃金，為去年新冠疫情爆發以來首次，涉及數量多達150噸。市場人士稱，人行的措施將有助金價反彈。

責任編輯：柯志宏