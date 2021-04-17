【來港易】野村看好這零售股 受惠內地遊客回流 大幅上調目標價68%

野村發表報告指，基於自2月通關以來澳門的內地遊客消費行為，相信化粧品零售商莎莎國際（00178）在港的業務將由2022財年下半年開始改善，而具體

情況要取決於實際通關的時間表。該行將集團目標價大升68％，由1.08元升至1.82元，評級亦由「減持」上調至「中性」。然而該行預期，莎莎港澳業務在2021年度仍會錄得淨虧損，本港業務亦要到2022年度的下半年起，才恢復盈利。

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野村表示，莎莎最近幾個月的毛利率已低於40％，預期2022年度毛利率將保持在37％。因此，由於重新造訪遊客的潛在貢獻，將2021至2023年度的銷售額預測提高了7.3％至8.1％。該行指，本港政府計劃將「回港易」延伸到廣東省以外的地區，這將允許內地遊客從5月中旬開始無需隔離就可以訪港。該行預期，推出新計劃後，內地遊客會逐漸來港，對集團而言將起積極作用。皆因該行相信，莎莎在本港零售同業中，最倚重內地遊客的消費。

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