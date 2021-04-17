【新股IPO】攜程9961創辦人的香港豪宅在哪兒？　與影星、上市公司左右為鄰

▲ 攜程9961創辦人香港豪宅在哪兒？

在港第二上市的網上旅遊服務平台攜程 （09961） 於周一（19日）首掛。攜程聯合創始人兼主席梁建章作為全球網上旅遊服務平台掌舵人，或許不時要四處出差「傾生意」，本網翻查資料，發現梁建章在香港申報地址為名人聚居地、位於薄扶林鋼線灣數碼港沿岸的港島大型豪宅樓盤－貝沙灣。

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據攜程招股書顯示，梁建章申報地址為貝沙灣2期南岸5座49樓A室。參考網上資料，該單位建築面積為1640呎，實用面積為1336呎。

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貝沙灣除了有無敵海景，亦有兩個六星級會所、提供租用豪華貴賓長車服務、在數碼港遊艇碼頭供住戶租用私人遊艇出海等，相當豪氣。因此，吸引不少名人、影星現時或曾經居住，包括張家輝、伍詠薇、古天樂、徐子珊

至於上市公司，早前本網報道，藍月亮 （06993） 創始人羅秋平及主席潘東夫婦於招股書申報地址便是貝沙灣。

藍月亮掌門人原來坐擁逾1700呎豪宅，看【下一頁】

今年3月有傳媒報道，佳兆業 （01638） 太子女郭曉亭擬以4500萬及5000萬元入手貝沙灣1期2座高層A及B室，實用面積各為1,153及1,364平方呎。

另有傳媒今年初報道，保利協鑫能源 （03800） 主席朱共山擬以6,388萬元沽出貝沙灣2期南岸1座高層A室，實用面積1955平方呎，持貨15年，帳面賺4013萬元。

李澤楷旗下盈大地產 （00432） 開發的貝沙灣共有6期，第二期南岸由7座樓宇組成，共有660伙，入伙日期為2004年。

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編輯：袁諾曦