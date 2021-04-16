【小米1810】小米首款折疊屏手機MIX FOLD 開售1分鐘即錄4億人幣銷售額

小米(01810)新產品再傳捷報，內地媒體報道，小米董事長雷軍宣布，集團首款折疊屏手機MIX FOLD 於周五早上10時全渠道開售，這款新產品銷售額１分鐘已突破４億元人民幣，MIX FOLD 售價介乎9,999元人民幣至12,999元人民幣，即使以12,999元人民幣計，銷量亦超過3.07萬部。受消息剌激，小米全日造好，上升近2%收報26.05元。

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此外，再有大行對小米進軍電動車領域發表看法。方德證券預計，小米為快速實現投產，將採取類似於華為的方式，不會設立自己汽車製造廠，更大的可能性是選擇一家傳統汽車廠商，雙方合作共同投入進行造車。除了分攤成本，也能解決小米造車經驗不足的問題。而且，小米提供智慧化方面的技術支援有顯著的獨特優勢。它對基於互聯網服務模式理解極為深刻，擁有業內相對豐富的軟硬件融合經驗，大量的關鍵技術積累也可以復用，同時亦擁有業內最豐富及成熟的智能生態產品，加上充足的現金儲備，以及龐大的消費者基礎。

方德預計，小米電動車料投入大量研發資金，且回本期長，未必對股價構成利好，然而這將推動電動車業界競爭，有利鋰電池產業及汽車電子產業。

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