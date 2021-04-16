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【中國GDP】景順趙耀庭：因財政整頓和去槓桿化　料信貸增長繼續轉弱

股市 22:46 2021/04/16

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景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，信貸增長作為中國經濟增長的重要驅動力，將繼續轉弱。

中國GDP首季數據出爐，按年增長18.3%為紀錄以來最高。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，中國今年第一季GDP增長符合市場預期。展望未來，信貸增長作為中國經濟增長的重要驅動力，將繼續轉弱，因為財政整頓和去槓桿化等舉措導致政府債券發行放緩。

趙耀庭指出，每月數據的亮點體現在零售額衡量的消費支出有所增加，有理由認為雖然農曆新年實行的短期旅行限制令支出減少，但現在消費已經開始增長。

相關文章：【中國GDP】首季創紀錄增長18.3%　一文睇清大行評經濟走勢（不斷更新）

展望未來，趙耀庭指，中國的經濟先於其他經濟體從復甦趨向正常化，當中信貸增長作為中國經濟增長的重要驅動力，將繼續轉弱，因為財政整頓和去槓桿化等舉措導致政府債券發行放緩。此外，通脹壓力減弱意味著人民銀行不太可能提高利率，若貨幣政策急劇收緊將嚴重打擊中小企業和服務業這些在復甦仍然落後的行業。

該行預計，拜登政府將較為以多邊主義的方式來應對任何可能影響美國利益的中國行動，而香港和台灣的地緣政治議題也較為敏感。預計科技和金融領域將繼續面對脫鉤風險。

相關文章：【中國GDP】華興證券：大規模刺激政策托底經濟的必要性已經下降

編輯：區嘉俊

經濟 貨幣政策 中國 GDP

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