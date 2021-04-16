  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (五) 23:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】京東物流傳最快月底闖關 集資30至40億美元

股樓投資 22:30 2021/04/16

分享：

第二季將再有重磅新股登場。消息指，京東集團(09618)旗下京東物流最快將於本月底前獲批上市申請，集資30億至40億美元，目標估值約400億元，惟鑑於目前新股氣氛疲弱，到底屆時京東物流是否能如預期達到400億估值，看來仍要時間觀察。

京東物流於2018年的私人融資中籌約25億元，當時估值約為135億元，投資者包括高瓴資本、騰訊(00700)及國壽(02628)等。

譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成，見【下一頁】

事實上，京東物流在今年2月已遞交了上市申請，若成功上市，這將會是繼京東健康(06618)之後，京東集團第二間在港上市的子公司。

根據京東物流初步招股文件顯示，京東物流去年首9個月虧損7,122.6萬元人民幣，較2019年同期虧損接近10億元人民幣大幅收窄，期內收入495.07億元人民幣，按年升43.18%。2018年全年、2019年全年及去年首3季毛利率分別為2.9%、6.9%及10.9%，逐年遞增。

已在港上市中概股：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） IPO 港股

下一篇文章

【美股焦點】上市後買完再加注 女股神連續兩日掃Coinbase
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物