【新股IPO】京東物流傳最快月底闖關 集資30至40億美元

第二季將再有重磅新股登場。消息指，京東集團(09618)旗下京東物流最快將於本月底前獲批上市申請，集資30億至40億美元，目標估值約400億元，惟鑑於目前新股氣氛疲弱，到底屆時京東物流是否能如預期達到400億估值，看來仍要時間觀察。



京東物流於2018年的私人融資中籌約25億元，當時估值約為135億元，投資者包括高瓴資本、騰訊(00700)及國壽(02628)等。

譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成，見【下一頁】

事實上，京東物流在今年2月已遞交了上市申請，若成功上市，這將會是繼京東健康(06618)之後，京東集團第二間在港上市的子公司。

根據京東物流初步招股文件顯示，京東物流去年首9個月虧損7,122.6萬元人民幣，較2019年同期虧損接近10億元人民幣大幅收窄，期內收入495.07億元人民幣，按年升43.18%。2018年全年、2019年全年及去年首3季毛利率分別為2.9%、6.9%及10.9%，逐年遞增。

已在港上市中概股：

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記者：張以正