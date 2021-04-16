  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (五) 23:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】攜程9961下周一掛牌 暗盤收市最多賺500元

股樓投資 21:59 2021/04/16

分享：

攜程（新上市編號：09961）將於下周一掛牌，該股今日暗盤表現可謂如市場預期，不會有大升幅。而在三個暗盤交亦平台中，富途的表現最差，暗盤收報272.8元，較招股價268元升1.8%，一手50股計，帳面賺240元。至於在耀才交易平台，則一手賺440元；最高則為輝立交易平台，攜程暗盤收報278元，一手帳面賺500元。

譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成，見【下一頁】

攜程是次公開發售部分錄得6.3萬人認購，相當於超額認購16.78倍，國際發售部分則超額認購4.06倍，一手中籤率35%，認購18手，即900股則可穩獲一手。

延伸閱讀：大行對快手評級及目標價

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

攜程集團－S（09961） 攜程（美：TCOM） IPO 港股

上一篇文章

【騰訊700】看好架構調整助鞏市場地位 大摩維持騰訊買入評級 目標價820元

下一篇文章

【有片睇】 第二季屬傳統淡季 港股偏向波動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物