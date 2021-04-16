【新股IPO】攜程9961下周一掛牌 暗盤收市最多賺500元

攜程（新上市編號：09961）將於下周一掛牌，該股今日暗盤表現可謂如市場預期，不會有大升幅。而在三個暗盤交亦平台中，富途的表現最差，暗盤收報272.8元，較招股價268元升1.8%，一手50股計，帳面賺240元。至於在耀才交易平台，則一手賺440元；最高則為輝立交易平台，攜程暗盤收報278元，一手帳面賺500元。

譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成，見【下一頁】

攜程是次公開發售部分錄得6.3萬人認購，相當於超額認購16.78倍，國際發售部分則超額認購4.06倍，一手中籤率35%，認購18手，即900股則可穩獲一手。

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記者：張以正