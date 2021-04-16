【Bitcoin】安盛保險AXA宣佈接受以比特幣支付保費 　為瑞士首間接受比特幣支付險企

▲ 安盛保險（AXA）宣佈，公司已與加密貨幣經紀商Bitcoin Suisse合作，為客戶提供以比特幣（BTC）支付保費的選項。

安盛保險（AXA）宣佈，公司已與加密貨幣經紀商Bitcoin Suisse合作，為客戶提供以比特幣（BTC）支付保費的選項，成為瑞士首間容許以比特幣支付保費的保險企業。安盛瑞士將近所有保險產品皆接受比特幣支付，惟壽險除外，主要因受到當地監管法規規管緣故。

安盛指，由於新冠疫情加速全球經濟線上轉型，加密貨幣成熱門新趨勢，因此選擇把加密貨幣整合入日常營運中。

土耳其禁bitcoin交易【下一頁】

實際運作上，安盛在客戶端將提供一個附帶參考數據的線上換算匯率，把以瑞士法郎計算的金額轉換成為比特幣金額，該匯率將在特定一段時間內生效。在該段時間內，客戶不會承擔匯率風險。

收取到比特幣後，比特幣保費將直接轉交給Bircoin Suisse處理，安盛的資產負債表並不會持有從保費中收取的比特幣。

相關文章：

【Coinbase】Coinbase上市炒起狗狗幣、一周累升400% 狗狗幣源於一代梗圖柴犬Doge

AXA安盛推免費「疫苗副作用保障」 港澳人士登記即享一年保障

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚