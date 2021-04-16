  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (五) 23:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】安盛保險AXA宣佈接受以比特幣支付保費 　為瑞士首間接受比特幣支付險企

Hot Talk 22:06 2021/04/16

分享：

安盛保險（AXA）宣佈，公司已與加密貨幣經紀商Bitcoin Suisse合作，為客戶提供以比特幣（BTC）支付保費的選項。

安盛保險（AXA）宣佈，公司已與加密貨幣經紀商Bitcoin Suisse合作，為客戶提供以比特幣（BTC）支付保費的選項，成為瑞士首間容許以比特幣支付保費的保險企業。安盛瑞士將近所有保險產品皆接受比特幣支付，惟壽險除外，主要因受到當地監管法規規管緣故。

安盛指，由於新冠疫情加速全球經濟線上轉型，加密貨幣成熱門新趨勢，因此選擇把加密貨幣整合入日常營運中。

土耳其禁bitcoin交易【下一頁】

實際運作上，安盛在客戶端將提供一個附帶參考數據的線上換算匯率，把以瑞士法郎計算的金額轉換成為比特幣金額，該匯率將在特定一段時間內生效。在該段時間內，客戶不會承擔匯率風險。

收取到比特幣後，比特幣保費將直接轉交給Bircoin Suisse處理，安盛的資產負債表並不會持有從保費中收取的比特幣。

相關文章：

【Coinbase】Coinbase上市炒起狗狗幣、一周累升400%　狗狗幣源於一代梗圖柴犬Doge

AXA安盛推免費「疫苗副作用保障」　港澳人士登記即享一年保障

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

 

虛擬貨幣 保險產品 瑞士法郎 比特幣 瑞士 歐洲 安盛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【美股開市】道指標指破頂　Tesla、英偉達跌近1%（不斷更新）
【美股開市】道指標指破頂　Tesla、英偉達跌近1%（不斷更新）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌