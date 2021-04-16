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【騰訊700】看好架構調整助鞏市場地位 大摩維持騰訊買入評級 目標價820元

股樓投資 22:10 2021/04/16

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近期騰訊(00700)傳出進行新一輪業務重組，把微視及騰訊視頻等業務合併為新部門，以應付來自快手(01024)和字節跳動的挑戰。大摩發表報告形容，這是騰訊近3年來最大的一次業務改組，仍維持該股「增持」評級，目標價820元。騰訊今日收報632元，上升近2%。

[騰訊700] 騰訊傳合併視頻和微視等為新業務 應付快手字節跳動挑戰   詳情請看【下一頁

大摩認為，騰訊本輪業務重組有助內部資源整合，以及鞏固其在內容時代的領導地位。另外，將騰訊視頻（長視頻）和微視（短視頻）整合到一個新的在線視頻業務部門中，可以幫助騰訊充分利用其豐富的視頻產品，從而更好地與新興平台包括字節跳動旗下的抖音、快手（01024）及嗶哩嗶哩（09626）競爭。

另外，騰訊發行票據集資41.5億美元，所得資金用於一般企業用途。市場消息指，有關票據在美國取得不俗反應，錄得超額4倍認購。過去一年，騰訊數度進行大型融資，包括於去年中發債集資60億美元，以及於今年2月傳出獲得83億美元銀團貸款。市場估計，騰訊將把所得巨資進行併購，對象或包括遊戲公司。

【匯豐5】滙豐表明對虛擬貨幣相關產品興趣有限 Coinbase或成下一禁止交易目標  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 騰訊控股（00700） 港股

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