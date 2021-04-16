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【樓市現象】盤源漸消化　睇樓、交投量齊跌　利嘉閣︰二手「回氣」需時

股樓投資 21:11 2021/04/16

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近月二手樓市暢旺，不少平價筍盤被市場消化，加上踏入第二季，發展商加快推盤步伐，一手新盤接連推出，搶去部分市場注意力。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,540組客戶於周末預約睇樓，按周下跌1.6%，連跌兩周。

全港各區周末睇樓量皆錄跌幅，當中以港島區跌幅最多，該區8個指標屋苑於周末暫錄265組客戶預約睇樓，按周減少3.6%。九龍區21個指標屋苑於周末暫錄565組客戶預約睇樓，按周減少1.7%。而新界區21個指標屋苑本周末暫錄710組客戶預約睇樓，按周下跌0.7%。

【延伸閱讀】【樓市故事】居港7年　港漂終成香港人　成功向家人借錢　629萬購淘大花園【下一頁

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睇樓人流減少，原因何在？利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手去貨速度快，業主叫價進取，議幅下跌，導致買家入市步伐減慢。而利嘉閣黃凱達亦指出，近期盤源逐漸不足，放盤量遠低於成交數量，二手市場出現「入不敷出」情況，雖近月交投表現不俗，惟大量筍盤早已被市場消化，買家需要時間適應市場變化，料短期內睇樓量下挫近兩成，交投也將放緩。

不過，利嘉閣梁桂華提到，中長線而言，第二季眾多新盤推出，對樓市有利好作用。而且各區發展項目陸續落實，如屯門區屯赤隧道通車，各區單位質素受發展計劃影響，有機會將客源重新吸引回二手市場。

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撰文 : 謝昕蕎

二手市場 地產 成交 利嘉閣

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