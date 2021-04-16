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【職場熱話】英國老闆不批准員工放假 惹人生氣 網民：這些人就是這麼「吝嗇」

理財智慧 21:40 2021/04/16

分享：

有時候如果一個員工放假，恐怕對公司的運作是有影響的，所以有些老闆不批准，近日有網民在討論區發帖分享，指自己上星期申請了假紙。殊不知，幾日前問經理如何，他叫樓主再等下，因為直到目前為止英國老闆仍未回覆。

按圖了更多，樓主離職前最想念公司的甚麼東西：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

此帖文一出，有網民認為樓主老闆可能認為仍有時間，未到最後一刻，所以未回覆。有網民補充道：「我不理他有甚麼理由，如果是批准應一早告訴別人，讓人有準備，不要突然間說來就來，令人失了預算。」更有網民認為，這些人就是這麼「吝嗇」，不理會員工放假的訴求，把員工薪酬算到盡！

 

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責任編輯：陳頌潔

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