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【美股焦點】上市後買完再加注 女股神連續兩日掃Coinbase

股樓投資 22:14 2021/04/16

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Coinbase(COIN) 上市兩日高低波幅高達四成，但人稱科技女股神的Cathie Wood一於少理，上市首天已為ARK Invest旗下基金買入價值美元的Coinbase股份，基金周四 (15 日) 繼續加注買入，兩日合計共持有價值約 3.52 億美元的 Coinbase 股票。

【加密貨幣】狗狗幣一周勁升近400%　惹加密貨幣資產泡沫擔憂

現時ARK Invest累計持有Coinbase逾100萬股，Ark Invest旗下ARKF、ARKG及ARKQ分別於周四買入股Coinbase股份，涉資逾1.1億美元。不過，Coinbase 周四收盤下跌 1.7%，比起首日最高時取得的 1120 億估值低約 43%。

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早前她接受彭博訪問時表示，目前投資Coinbase是低位買進（buy the dip），儘管Coinbase面臨較大的波動性，但其前景非常樂觀，並稱投資者可以「拭目以待」（Stay tuned）。她還重申看好比特幣，由於比特幣與其他資產關聯性較低，機構投資者對比特幣的興趣增加，參與程度會不斷提升，當更多機構投資者將持倉增至5%時，屆時比特幣有望衝上50萬美元。

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撰文 : 林展鋒

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