【職場熱話】離職的最後一天 最捨不得公司的廁所 網民：祝你新公司廁所一樣這麼乾淨

離職對大多數人來說並不陌生，雖然每個人離職的原因各不相同，但在離職的最後一天，你最捨不得甚麼？近日有網民在討論區發帖分享自己在最後一天上班最捨不得的東西是甚麼，並歡迎網民一起分享。

按圖了更多，樓主離職前最想念公司的甚麼東西：

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此帖文一出，引來不少網民回應，有網民搞笑道：「祝你新公司廁所一樣這麼乾淨。」、「有免費冷氣和暢通wifi用」、「帶薪大便真是一件好幸福的事」

【樓市熱話】丈夫想改動廁所 門口改在廚房內出入 妻怕改完後悔 網民：不利風水易生病 【下一頁】

另有網民建議道：「配一條鑰匙，有時間去舊公司廁所大便」

其他網民回應：

我曾去過甲級寫字樓，廁所乾淨過五星酒店，令人難忘

廁所真是非常重要，尤其是對女性來說

以前在柴灣安力工業中心上班，中層廁所有窗看著運動場和海，既通風又乾淨

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責任編輯：陳頌潔