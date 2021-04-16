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【網民熱話】股民本金20萬　指靠吸引力法則 30歲前賺到100萬　網民：100萬好少

理財智慧 20:45 2021/04/16

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《秘密》這本書相信不少投資人士都有讀過，有些人聲稱能靠書中提到的「吸引力法則」賺大錢，吸引力法則是當一個人的信念夠強時，就能影響「宇宙頻率」，從而吸引你想要的任何事物到你的身上。近日在討論區，就有網民以「全靠吸引力法則，我30歲前終於賺到第一個100萬」為題發帖，指《秘密》這本書令他以20萬本金，短短3年時間，在30歲前賺到第一桶金，大贊《秘密》好有用！

【網民熱話】30歲港大男畢業7年 戶口沒有30萬 慘遭女朋友嫌棄 網民：膚淺！　【下一頁

事主經歷：

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【股市熱話】買股票敢輸唔敢贏 一升回買入價就沽出？　網民：思考一下自己是否適合買股票　【下一頁

帖文一出引來網民回應，不少網民就認為吸引力法則沒有事主說的這麼有用，「100萬好少……」、「30歲人才賺到第1個一百萬，你個吸引力法則一點都不吸引」、「這幾年買美股的，有幾多個沒有錢賺？」、「 100萬真是好少，不計投資，只計儲錢，22歲畢業即是8年時間賺錢，假設你月薪$15000做個底層（不計做教師護士etc或督察主任四萬一個月），每個月儲1萬，一年12萬（有雙糧或Bonus會更多），只儲8年都差唔多100萬啦！」

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責任編輯：黃苑筠

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