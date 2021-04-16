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【匯豐5】滙豐表明對虛擬貨幣相關產品興趣有限 Coinbase或成下一禁止交易目標

股樓投資 20:52 2021/04/16

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外媒報導指，滙豐銀行（00005）的企業媒體關係經理Ankit Patel受訪時被問及會否禁止客戶於旗下網上交易平台買賣Coinbase的股票，他並未有正面回應。但他表示，滙豐對虛擬貨幣的風險敞口不感興趣，並對於價值源自於虛擬貨幣的產品及證券興趣有限。

【港股追蹤】I.T舉行股東大會表決私有化議案 收市前股價曾急跌一成  詳情請看[下一頁]

此前，滙豐銀行曾禁止客戶將比特幣交易所賺取的利潤轉帳至滙豐戶口。日前，滙豐亦宣佈禁止客戶於線上交易平台HSBC InvestDirect或HIDC上購買比特幣概念股MicroStrategy（美：MSTR）。此舉引發市場猜測，滙豐未來或有可能禁止客戶在HIDC上買賣其他曾投資比特幣的企業的股份。

【大行報告】美銀證券上調瑞聲目標價以反映集團首季盈喜　惟仍予其「跑輸大市」評級  詳情請看[下一頁]

滙豐控股今日跌近1%，報45.2元，成交8.3億元。

滙豐大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

港股 股票 虛擬貨幣 網上交易平台 概念 銀行 媒體 滙豐控股（00005） 產品 比特幣

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