【匯豐5】滙豐表明對虛擬貨幣相關產品興趣有限 Coinbase或成下一禁止交易目標

外媒報導指，滙豐銀行（00005）的企業媒體關係經理Ankit Patel受訪時被問及會否禁止客戶於旗下網上交易平台買賣Coinbase的股票，他並未有正面回應。但他表示，滙豐對虛擬貨幣的風險敞口不感興趣，並對於價值源自於虛擬貨幣的產品及證券興趣有限。

【港股追蹤】I.T舉行股東大會表決私有化議案 收市前股價曾急跌一成 詳情請看[下一頁]

此前，滙豐銀行曾禁止客戶將比特幣交易所賺取的利潤轉帳至滙豐戶口。日前，滙豐亦宣佈禁止客戶於線上交易平台HSBC InvestDirect或HIDC上購買比特幣概念股MicroStrategy（美：MSTR）。此舉引發市場猜測，滙豐未來或有可能禁止客戶在HIDC上買賣其他曾投資比特幣的企業的股份。

【大行報告】美銀證券上調瑞聲目標價以反映集團首季盈喜 惟仍予其「跑輸大市」評級 詳情請看[下一頁]

滙豐控股今日跌近1%，報45.2元，成交8.3億元。

滙豐大行目標價：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機