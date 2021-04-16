▲ 【美企業績】大摩首季純利創新高 與Archegos斬倉事件相關虧損71億元

摩根士丹利（美：MS）第一季純利增長142.6%至破紀錄的41.2億美元，每盈利增加116.8%至2.19美元，若撇除併購相關開支，經調整每股盈利為2.22美元，騰市場預期，淨收入升60.7%至157.2億美元，亦優於預期。大摩同時披露，與Archegos斬倉事件相關的虧損額，則為9.11億美元（約71億美元）。

「上季包括一個主要經紀客戶的信貸事件錄得相關虧損6.44億美元，截至首季末與同一事件有關的其後交易虧損2.67億美元。」市場相信，有關虧損與Archegos事件有關。

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大摩上季財富管理業務資金流入破紀錄，達1050億美元；淨收入升46.9%至59.6億美元。投資管理業務方面，管理資產增加143%至1.4萬億美元。

投行業務方面，淨收入增加128%至85.8億美元。股票包銷收入大增3.5倍至15億美元的新高。股票淨收入增長17%，固定收益則升44%。

隨大摩公布業績，意味美國6大銀行的首季業績均優於市場預期。

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編輯：陳韻妍