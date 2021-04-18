【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】唔使去水族館 香港水域清澈得水母處處

筆者早前既時候係西貢水域同鯉魚門眼見好多好靚既水母，西貢既水域非常清澈，清澈度比得上沙巴既水域。唔駛浮潛同潛水都可以從遠處見到，筆者覺得好得意，上左HK Jellyfish Project，想同大家分享下。

水母遍布各大海洋。從淺水區到深海都有水母的蹤影，其亦是海洋食物鏈的重要組成部分，如人類愛食的「海蜇」亦是水母的一種。

白色霞水母

▲ 筆者係西貢水域見到白色霞水母，好大隻，好靚!

筆者係西貢水域見到白色霞水母，好大隻，好靚! 白色霞水母是一種大型浮游生物，中膠層較薄。成體水母傘徑200mm左右，大型個體超過500mm。外傘表面光滑，近傘頂上有許多密集的刺胞叢隆起。

▲ 筆者係西貢水域見到白色霞水母，在水域浮游，好靚!

白色霞水母（學名：Cyanea nozakii）為旗口水母目霞水母科霞水母屬的一種大型水母。傘部呈乳白色的扁平圓盤狀，傘的直徑可達40-60cm，觸手為淡紅色。中國分布於渤海、黃海、福建、廣東近岸、香港等地，近海常見，夏季常大量密集於黃海、東海各個河口區的水域，影響漁業的生產。

海月水母

▲ 海月水母的水母體是透明的，會在黑暗中發出美麗的光芒，自然界的水母種類非常多，非常美!

筆者係西貢水域見到另一種是海月水母，透明好可愛。海月水母好軟，會隨波逐流。水母是一種十分美麗的海洋生物，由於頭頂長有蛋白質，會在黑暗中發出美麗的光芒，自然界的水母種類非常多，海月水母很美，海月水母的水母體是透明的，它們主要生活在大西洋、太平洋、印度洋。

海月水母（學名：Aurelia aurita，又稱月亮水母）是海月水母屬下的一種水母。海月水母屬物種的水母體單從外觀根本不能分辨，必須要以基因來作出分析。海月水母的水母體是透明的，一般闊25－49厘米，有4條明顯的馬蹄狀生殖腺。它們會用觸手來捕捉獵物，如水母體、浮游生物及軟體動物。

香港水域清澈得水母處處。早前復活節期間，筆者去浮潛，能見度非常高，清澈到可以見底。香港大自然這麼美，希望大家珍惜大自然，去郊遊時，自己垃圾自己帶走。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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