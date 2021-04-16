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【樓市熱話】長輩稱沒新房子別想結婚　夫婦用6成月薪供樓　半年已喘不過氣　網民：沒主見害死自己

股樓投資 20:55 2021/04/16

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結婚有時不是兩個人的事而是兩家人的事，近日有台灣網民在Facebook群組「爆廢1公社」發帖，稱自己同事在結婚時因長輩說了「沒新房子別想結婚！」，被迫放棄原本打算購買的20年樓齡舊樓，改為買入一間2房2廳新樓，導致夫妻倆月薪不到10萬台幣（2.7萬港元），但一個月按揭要供6萬台幣（約1.6萬港元），現在供樓半年多就快喘不過氣。

夫妻倆經歷：

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事主無奈道：「我真不知道是什麼勇氣買下去」，又指如果早點知道也許會建議他們，不要在意長輩的話，「他們要的面子虛榮都是浮雲，自己口袋飽才是真的。」

【樓市熱話】港男擁600呎單位 未來岳父卻嫌細 另買樓給女兒居住　網民：有父幹點解唔要？　【下一頁

帖文一出引來網民紛紛回應，不少網民都罵長輩「不出錢，只出主意」、「請固執長輩出個錢再來嘴。」、「提議那就出錢啊！不出錢一張嘴是在那邊幹甚麼？長輩都只會以前以前，跟上時代好嗎！」、「長輩的話真的可以選著聽，尤其是活在自己世界的長輩」、「要提建議就出錢啊，不用還的那種而且至少一半」、「好猛喔，一個月不到十萬，貸款六萬，誰給他們勇氣的」、「太有勇氣了，一個月六萬，有新屋卻沒有生活品質了」。

【樓市熱話】住240呎兩房 想結婚生仔 被女友嫌單位細 網民：放張BB床連門口都入唔到　【下一頁

同時亦有網民批事主同事沒有主見，「不會自己思考哦，如果那位長輩會拿錢出來幫忙，當我沒說，如果不會拿錢出來，那對夫妻就是蠢」、「沒主見害死自已」、「長輩說的為啥你朋友要照單全收⋯」、「「已經是成年人，長輩的話要尊重，但不是樣樣言聽計從」

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責任編輯：黃苑筠

 

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