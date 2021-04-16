【美股焦點】用戶數達2億 亞馬遜旗下Prime串流平台 投資按年增41%

亞馬遜（Amazon）大力發展旗下串流平台 Prime，去年在串流影片及音樂服務投資共110億美元，按年增長41%。

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這個現象外界認為是亞馬遜願意為旗下串流平台Prime用戶重金投資的鐵證。亞馬遜於年度報告將影視和音樂費用，定義為專利和製作開支，以及數位訂閱和已售出或租借內容相關的成本。

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亞馬遜近年積極發展串流業務，包括建立龐大原創及授權影片、音樂的資料庫，去年更收購Podcast初創公司 Wondery，希望與Netflix和迪士尼等同樣提供串流服務的大企業看齊。

在新冠疫情下，亞馬遜看準消費者大量時間留在家中，即迅速增加在影片音樂的投入，同時亦因其知名度在荷里活不斷提升，開展支出高昂的電影拍攝計劃。

為了吸引更多訂戶數，亞馬遜將串流服務合併至Prime 訂閱服務計劃，支付年費後可享有其他，包括網購兩日免運費等活動。亞馬遜行政總裁貝索斯 (Jeff Bezos) 表示，目前全球Prime用戶人數已經達到2億，比去年年初的 1.5 億上升不少。

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