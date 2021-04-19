【公關大娜移@iM網欄】善用閒餘 共享有價 地攤經濟線上化

經濟轉衰，大夥兒絞盡腦汁如何開源節流。有初創公司因應時勢，推出家居用品租賃平台，雪櫃、投影機、爆谷機、電鑽、梳化、茶几、杯盆碗碟，甚至日常替換的衣服，一應俱全，任君租用，等於地攤模式「線上化」。在不穩定的時代，不少年青人篤信「曾經擁有」好過「天長地久」，視擁有實物以至房屋是個負累，亦不合符其環保原則。

在下認識的90後，深諳精打細算之道，是非一般的年青人，非常推崇購買或共享閑置的資源。他們愛在閑魚、Real Real、Mercari這類二手交易平台，選購性價比極高的生活百貨。也有較冷門的選項可在Mercari找到，像用過的口紅、穿過的內衣、離婚證書、貨幣或電腦病毒等，合法不合法的一應俱全，蘿蔔青菜各有所愛。

Real Real是美國二手奢侈品寄賣及零售的平台，於納斯達克上市，即使背負過億美元的累積虧蝕，亦無損股價爆升的威風，市值衝破二十幾億美元，寄寓投資者無限的祝福。淘寶旗下的子公司「閑魚」，取「閑餘」的諧音，正是指閑置的資源再配置，為目前內地最活躍的二手交易平台，日均交易貨量超逾二十萬件，交易社區(俗稱魚塘)多達五萬個，估值高達三十億美元，風聞也在籌謀上市。

閑置資源再善用的另一個角度，是共享經濟，打造讓供求雙方可以連結並共享資源的交易平台。將閑置的房子租出去，成就了Airbnb；將辦公室不同時段分租出去，壯大了WeWork和IWG；將「泊多過揸」的汽車時刻滾動起來，養肥了Uber和GoGoVan。有調查估算共享經濟的全球經濟效益到2025年將達3,350億美元，其中旅遊、汽車共享、金融、人力資源、音樂及視頻串流最為吃香；又以90後族群接受程度為最高。

買二手，說來不太風流，「有頭髮邊個想做癩痢」，要不是「泡沫爆破」經濟崩壞惹來的禍，山下英子的「斷捨離」和「減法生活」不會大行其道，說白了也是勒緊褲頭，減消費省開支。更極致的是極簡主義者(minimalism)，直情做到家徒四壁，兩袖清風。消費者愈「清心寡慾」，對經濟愈是大打擊。

催谷共享經濟，無疑是切合時下潮流的中庸之道，具備可塑性及發展前景，惟經營模式新穎，網絡平台運作繁雜多樣，政府當務之急乃完善相關的法例，以保障消費者的利益，才能走得更長更遠。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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