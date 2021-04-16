【正視投資@iM網欄】投資組合管理 - 變還是不變？（二）

上期講到投資組合管理最簡單的買入與持有策略，也提到今期將會介紹另一策略——「固定比例策略」。顧名思義，固定比例策略的宗旨是維持組合資產於起初時的持有比例，好處是可以維持原有的投資方向，避免因資產價格變動，而令資產比重長遠出現重大偏差。然而，在調整組合的方法上，亦可能會衍生出若干問題。

若以時間間距為調整標準，即定期調整組合，就要避免過份頻繁地調整，雖然這可以加強對資產比例的控制，但同時或會因涉及較多的交易成本，從而影響組合的整體投資回報。另外，若設定資產偏離原本目標的某個百份比作為調整組合的觸發點，則可減少不必要的交易費用，但卻要不時留意資產比例的變化，監察資產比例會否達到觸發門檻。

那麼買入並持有策略以及固定比例策略，實際上以哪一種為佳？這很大程度上要視乎市場的走勢。一般投資組合都會兼具較進取及較具防守性的資產，若整個市場處於上升趨勢，買入並持有策略的回報會較固定比例為佳，主要由於後者在調整時，會將較進取、升幅較大的股份在高位沽出，並買入升幅較少的資產，以維持目標資產比例，這樣就會減少由較進取資產所帶來的回報。反之，若市場呈下跌趨勢，由於固定比例策略在調整時會沽出防守性較強的股份，買入較進取、跌幅較多的股份，進而加大組合的負回報，令表現較買入並持有策略為差。

那麼固定比例策略是否真的不可取呢? 非也，在市場反覆上落時，買入並持有策略在組合未有調整下，回報會與大市同步，而固定比例策略在資產上下波動時，卻會隨「高賣低買」的調整，令組合在市況反覆轉向時有機會獲益。由於根據固定比例策略，投資者在市場向上時，會賣出升幅較多的股份、買入防守性較強的股份，因而能在市場轉跌時減少組合跌幅。另外，投資者在調整比例時，亦應就調整間距、調整門檻，以及交易費用等因素，作全盤考慮。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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