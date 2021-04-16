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【中國經濟】3月工業活動略遜預期　高盛預計中國今年GDP升幾多？

股樓投資 19:33 2021/04/16

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中國今日公布GDP數據，按年升18.3%，高盛發表報告指，中國首季GDP增長大致符合預期，略低於該行預測的18.5%，主要是由於3月工業增加值及固定資產投資增長遜預期。高盛認為，中國經濟活動在第一季持續恢復，但工業活動增長有所放緩。

延伸閱讀：摩通對中資電訊股今年首季業績預測，見【下一頁

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高盛預計中國今年整體經濟增長將保持強勁，在美國及歐洲強勁復甦的前提下，將持續支持中國出口增長。高盛維持預計中國今年全年GDP增速達到8.5%，同時指出家庭收入增長將在未來幾個季度持續增長。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 中國 工業增加值 GDP 固定資產投資 遜於預期

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