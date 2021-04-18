【山地悠遊人生@iM網欄】非洲的小星加坡 （下） Butare（Huye)

▲ 盧旺達

在途中，遇到兩個星加坡的學者，他們到當地考察， 跟他們聊天， 獲益良多。 請教他們， 為甚麼盧旺達發展比鄰國好，他們的見解是， 災難過後， 一個國家的發展不能光靠國際援助，設立再多的難民營，投下再多的糧食， 只會帶來更長遠的傷害， 並不能幫助他們脫貧，沒法解決教育和就業問題。只有自救， 投入基建重建， 才是唯一出路。 當時聯想到在香港設立了幾十年的越南難民營， 事實證明，戰後的越南發展迅速，人民生活已經逐步改善，而在難民營的人毫無出路， 最後大部分人還是被遣返。

盧旺達比想像的好多了， 發展迅速，乾淨，管治嚴，政府一點也不腐敗，清廉程度位居非洲前列。 主要是因為推動民族和解，反思歷史， 以中立的姿態與鄰國交流， 追求和平， 而且思想開放， 盧旺達政府推行男女地位平等這一點，已走到了世界前列了， 比一些發達國家都做得好，國家議員位置中有專門給女性留的職位，各個產業都能夠看到女性在工作。



Butare（Huye) 是殖民時代的首都，是盧旺達第二大城市，在 Huye 住一晚, 找到一間漂亮的全新大屋，一個房間35美金一晚！老闆是一個瑞士人， 他在盧旺達做生意， 還包養了一個情婦， 這房子是送給情婦的禮物。

▲ 瑞士商人送給情婦的別墅，經營民宿，雙人房$35美元一晚

「好再來飯店」是Huye唯一的中餐館， 我坐下來，點了酸辣湯和乾扁四季豆，出乎意外的好吃，原來老闆曾被總統邀請， 去總統府做過三次家宴， 難怪手藝那麼好。老闆姓劉， 跟他一聊就沒辦法停，最後一起喝酒，然後東北漢子的爽直，沒讓我買單，還聽了很多故事。 劉老闆以前是國內酒店大廚，22年前被國企公司聘請到盧旺達做飯給高級職員吃。原本只是兩年合同，想多賺點錢供兒子念大學，結果在盧旺達跟一個當地的黑人女侍應搞婚外情，隱瞞著家人還有了個私生女兒，結果被綁住就留了下來， 女兒已經17歲了！在盧旺達一呆就是22年，在中國老家有老婆有兒子，還有個3歲的孫子。

▲ 好再來中國飯店

▲ 劉老闆好客熱情

非洲大部分小鎮村落都沒有自來水，所以餐廳有專人伺候洗手，吃飯用手抓。非洲人缺乏食物，但大部分人還是體重過重，因為吃的都是澱粉質、炸薯條、紅薯、木薯、玉米粉糰和煎餅等！

▲ 玉米粉炸的餅糰，幾乎是主食，雖然沒有好吃的，但體重一直增加

▲ 木薯的澱粉質使人發胖

▲ 烤玉米

別傻傻地以為非洲很窮，消費很低，旅遊預算可以很少，恰恰相反，一般公車嚴重超載，意外頻密，一輛16人的小巴， 一般都會塞滿50人才開車， 為了安全， 必需包車， 費用是100～200美元一天。

▲ 非洲的公車大都是私人經營，能人所不能的塞沙甸魚技巧，在車廂裡被體臭勳到暈

▲ 人力單車的士，後座精心佈置

非洲最大的旅遊資產是野生動物， 可惜 99％的非洲人都沒見過獅子、老虎， 只有在國家公園和野生動物園裡才有， 門票一般是50～100美元一天。 商人們從中賺取暴利， 如果一輩子可能只去非洲一趟，那麼肯定會參加 Safari 行程，這樣的行程通常都包含了機場接送、住宿以及門票， 每人每天約＄500美元。 像盧旺達的追蹤大猩猩費用是＄1500美元。

過境又遇到麻煩，怎麼也要我50美金簽證，我不妥協，爭論30分鐘，給他看我預先在網上搜到網站發佈，我說要見他上司，結果上司跟他兩人作模作樣把一份免簽證國家買名單拿出來，然後說免簽證，關員最終放行，在蓋章前關員又用手勢明示要我給錢，我把剩下的零錢給他，他還說了聲謝謝。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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