【山地悠遊人生@iM網欄】非洲的小星加坡 （下） Butare（Huye)

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【裏裏外外@iM網欄】經常放屁，點算好？簡單幾招，幫到你！
在途中，遇到兩個星加坡的學者，他們到當地考察， 跟他們聊天， 獲益良多。 請教他們， 為甚麼盧旺達發展比鄰國好，他們的見解是， 災難過後， 一個國家的發展不能光靠國際援助，設立再多的難民營，投下再多的糧食， 只會帶來更長遠的傷害， 並不能幫助他們脫貧，沒法解決教育和就業問題。只有自救， 投入基建重建， 才是唯一出路。 當時聯想到在香港設立了幾十年的越南難民營， 事實證明，戰後的越南發展迅速，人民生活已經逐步改善，而在難民營的人毫無出路， 最後大部分人還是被遣返。
盧旺達比想像的好多了， 發展迅速，乾淨，管治嚴，政府一點也不腐敗，清廉程度位居非洲前列。 主要是因為推動民族和解，反思歷史， 以中立的姿態與鄰國交流， 追求和平， 而且思想開放， 盧旺達政府推行男女地位平等這一點，已走到了世界前列了， 比一些發達國家都做得好，國家議員位置中有專門給女性留的職位，各個產業都能夠看到女性在工作。
Butare（Huye) 是殖民時代的首都，是盧旺達第二大城市，在 Huye 住一晚, 找到一間漂亮的全新大屋，一個房間35美金一晚！老闆是一個瑞士人， 他在盧旺達做生意， 還包養了一個情婦， 這房子是送給情婦的禮物。
「好再來飯店」是Huye唯一的中餐館， 我坐下來，點了酸辣湯和乾扁四季豆，出乎意外的好吃，原來老闆曾被總統邀請， 去總統府做過三次家宴， 難怪手藝那麼好。老闆姓劉， 跟他一聊就沒辦法停，最後一起喝酒，然後東北漢子的爽直，沒讓我買單，還聽了很多故事。 劉老闆以前是國內酒店大廚，22年前被國企公司聘請到盧旺達做飯給高級職員吃。原本只是兩年合同，想多賺點錢供兒子念大學，結果在盧旺達跟一個當地的黑人女侍應搞婚外情，隱瞞著家人還有了個私生女兒，結果被綁住就留了下來， 女兒已經17歲了！在盧旺達一呆就是22年，在中國老家有老婆有兒子，還有個3歲的孫子。
非洲大部分小鎮村落都沒有自來水，所以餐廳有專人伺候洗手，吃飯用手抓。非洲人缺乏食物，但大部分人還是體重過重，因為吃的都是澱粉質、炸薯條、紅薯、木薯、玉米粉糰和煎餅等！
別傻傻地以為非洲很窮，消費很低，旅遊預算可以很少，恰恰相反，一般公車嚴重超載，意外頻密，一輛16人的小巴， 一般都會塞滿50人才開車， 為了安全， 必需包車， 費用是100～200美元一天。
非洲最大的旅遊資產是野生動物， 可惜 99％的非洲人都沒見過獅子、老虎， 只有在國家公園和野生動物園裡才有， 門票一般是50～100美元一天。 商人們從中賺取暴利， 如果一輩子可能只去非洲一趟，那麼肯定會參加 Safari 行程，這樣的行程通常都包含了機場接送、住宿以及門票， 每人每天約＄500美元。 像盧旺達的追蹤大猩猩費用是＄1500美元。
過境又遇到麻煩，怎麼也要我50美金簽證，我不妥協，爭論30分鐘，給他看我預先在網上搜到網站發佈，我說要見他上司，結果上司跟他兩人作模作樣把一份免簽證國家買名單拿出來，然後說免簽證，關員最終放行，在蓋章前關員又用手勢明示要我給錢，我把剩下的零錢給他，他還說了聲謝謝。
作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）
欄名 : 山地悠遊人生