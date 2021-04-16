【職場熱話】曾在不同地區上班 列舉荔枝角返工的5大優點 網民：附近有很多餐廳選擇

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【上車盤】長沙灣上車盤247萬易手！ 行6分鐘到長沙灣站
一提起「荔枝角」不知道大家想起甚麼呢？近日有網民以曾在觀塘、荃灣、鰂魚涌和石門上班的經驗，比較並列出了以下五項在荔枝角上班的優點，其中樓主最不喜歡在觀塘上班，除了道路狹窄外，夏天由地鐵站步行至上班要15分鐘，那段道路真是熱到人都癲。
按圖了更多荔枝角上班的優點：
此帖文一出，引來不少網民回應，很多網民同意樓主對荔枝角的看法，特別是交通四通八達、附近有很多餐廳選擇。
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另有些網民亦同意樓主最不喜歡在觀塘上班，因為經常塞車，道路既狹窄又多人，地鐵站永遠站滿很多人，而且觀塘規劃很不好。另外，餐廳消費也很貴。
其他網民回應：
大部份銀行在長沙灣廣場，超級方便
荔枝角地點的確非常好，住的話實在理想
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責任編輯：陳頌潔