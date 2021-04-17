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【職場熱話】返工試過點樣比人焫㷫？　網民：「其實你懂不懂？很容易而已」

理財智慧 00:03 2021/04/17

分享：

不少人在工作上會遇到一些令人煩躁的事，近日就有網民在討論區以「大家返工試過怎樣比人焫㷫（音：辣慶）？」為題，分享自己身為醫護人員上班時遇到的生氣經歷，引來大批網民分享自身經歷。例如：有HR遇過求職者告訴他「是真的請我，我才上來面試」；亦有主管要求報銷車錢時只能報銷八達通價，各種奇怪經歷令人哭笑不得。

【職場熱話】「講是非」「無理指責」 做兼職體會職場黑暗　網民力數同事5宗罪　【下一頁

網民分享各種經歷：

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    +4

 

【職場熱話】20歲初出社會 遭黑心老闆不發薪 事主大感無助　【下一頁

不少網民都紛紛表示有同感，直指尊重是相向的，「好多外行人教內行人做事，有些人就好固執，永遠覺得自己是對，別人是錯，就算面對專家都是這樣」、「不要分那麼細，大家工種不同，但其實環境都是惡劣，都是工作做到好『燥底』」、「有些人覺得聲大夾惡就可以有『著數』，能享受好服務」、「尊重是互相的」。

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責任編輯：黃苑筠

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