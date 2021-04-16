【筍工推介】一年一度泳季 康文署聘季節性救生員 月薪達1.8至1.9萬

一年一度泳季來臨，泳池和泳灘即將重新開放，不少市民都期待能在泳池或泳灘暢泳。康樂及文化事務署正聘請季節性救生員，負責泳池的救生員月薪為18,560元，而負責泳灘或水上活動中心的救生員月薪則為19,560元。不過每週淨工時是45小時，而每天工作需7小時半（不包括用膳時間）。須按照所屬主管人員的安排，在上午6時15分至晚上10時15分期間輪班當值，或須超時工作，星期六、日及公眾假期也需當值。有意申請者，就要在本月29日申請。

【筍工推介】政務司司長辦公室請傭工 人工最高逾2萬 只要3個條件即可入職 【下一頁】

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

康文署新例防「炒場」 30日內連續「放飛機」2次 即禁訂場90天 【下一頁】

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

申請手續：

聯絡地址：香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組

查詢電話：2601 8050 或 2601 8040

截止申請日期(日/月/年) ：29/04/2021 23:59:00

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂