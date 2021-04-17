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【譚仔上市】譚仔盈利勝大家樂、大快活　隨時問鼎全港最賺錢餐飲股寶座？

股市 10:30 2021/04/17

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譚仔上市踏出第一步。在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際，正式向聯交所遞交上市申請。根據譚仔初步招股書，譚仔本港分店數目雖不及本港快餐龍頭大家樂 （00341） 及大快活 （00052） ，但以最近一個財年計，譚仔盈利最多。若譚仔成功上市，隨時問鼎最賺錢餐飲股寶座。

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三哥翻座率高、米線賣得多　為何收入仍輸譚仔？【下一頁】

本港快餐龍頭大家樂旗下擁有多個品牌包括大家樂、上海姥姥、米線陣、意粉屋等，在截至去年3月底止年度，大家樂收入高達近80億元，但由於銷售成本同樣高昂，大家樂上財年僅賺7360萬元。大快活的情況相若，雖然收入逾30億元，但由於毛利率僅得9.2%（與大家樂相同），盈利僅6090萬元。

值得留意，在截至去年3月底止年度，大家樂及大快活的收入分別是譚仔的4.7倍及1.7倍，而且兩者在香港店舖數目皆高於譚仔，但譚仔的盈利卻比兩者高。 根據初步招股書，譚仔於上財年賺1.9億元，分別較大家樂及大快活高1.6倍及2.1倍。另外，譚仔盈利亦高過太興 （06811） 近6成。

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同一家族、兩碗米線　三哥同譚仔營銷有咩分別？【下一頁】

值得留意，譚仔的毛利率高達73.2%，是大家樂、大快活、太興、翠華中最高，但各公司對毛利的計算方法不同，有關比率未必可直接比較。

譚仔的毛利率根據總收益減已消耗食物及飲料成本；及中央廚房成本（主要包括員工成本、耗材及包裝、水電 開支、使用權資產折舊、租金及相關開支、租賃負債利息和維修及保養等）計算。反觀，大家樂的毛利，相等於收益減銷售成本，銷售成本包括原材料及包裝成本、折舊及攤銷、租金開支、其他經營開支等，所扣減的成本項目較多，故毛利較低，毛利率也自然較低。

相關文章：【譚仔上市】譚仔定三哥搵錢多？分店極速4個月可回本　招股書介紹如餐牌、早餐餐牌識唔識？（附短片）

【譚仔上市】譚仔國際遞交上市申請、在港經營「譚仔」及「三哥」　人均消費達58元（附短片）

編輯：吳敏芳

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港股 餐飲 IPO 大家樂（00341） 餐飲股 大家樂 大快活

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