【周末好去處】agnès b.舉辦攝影藝術展覽　分享1987年莫斯科100多張相片（多圖）

▲ agnès b.品牌創辦人兼設計師Agnès b.舉辦《5 days in Moscow, 1987》攝影藝術展覽。（agnès b.提供圖片）

agnès b.品牌創辦人兼設計師Agnès b.舉辦《5 days in Moscow, 1987》攝影藝術展覽，即日起至6月14日，假尖沙咀agnès b. RUE DE MARSEILLE旗艦店展出，分享她在1987年、於前蘇聯首都莫斯科遊覧期間拍攝的100多張相片。

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展覽中超過100張黑白和彩色的攝影作品，包括記錄了令她感到意外的畫面：孩子們緊緊牽住父母、商人穿著驚艷的服裝等。她當時親手寫下在莫斯科所見所聞的備忘錄，還有與她一起經歷異國情調且極有意義的收藏品。

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由4月17日起，追蹤 agnès b. 官方Facebook，並讚好有關此展覽的帖子，即可於任何agnès b.店舖領取明信片乙套（附有展覽內七張精選作品），送完即止。是次展覽中精選了部份攝影作品會用作慈善義賣，每張作品均帶有Agnès b.的親筆簽名，賣出的每張作品一半的淨收益，將捐贈予本地慈善機構香港青年藝術協會。

agnès b.《5 days in Moscow, 1987》攝影藝術展覽

日期：即日至2021年6月14日

時間：星期一至日上午11時至晚上9時

地點：agnès b. RUE DE MARSEILLE旗艦店

尖沙咀河內道18號 K11購物藝術館G26, G28 & 119舖

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責任編輯：朱悅瀅