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【玄人‧峰語@iM網欄】解卦者一定要心清！如何卦梅花易數卦？

名人薈萃 10:01 2021/04/17

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上期介紹了梅花易數的精要，今期想再進一步介紹如何去起卦。在教起 卦之前，反而我想多提起卦前要留意的一些事項。梅 花易數又稱「心易」，很在乎「觸機」，因此姑勿論以什麼方式卦卦，初學者首要條件要注重心靜，所以最好選擇一個清幽的環境來起卦，以免太受外在環境影響。再者，解卦者一定要心清，如太疲倦或有其他公務在身，最好還是不幫自己或他人起卦，以免影響解卦的結果。另外，每個人的成長及經歷不一，因此對人和事的解讀是也有不同體悟，因此解卦者千萬不要預設立場，否則對卦的解讀 會有偏差。

 

問卦者問卦時亦要留意，問題必須清楚，不可模稜兩可。最重要的是一事只能一占，同一件事不能因為問卦的結果不合心意而再三去問，如果所問事件的條件有所轉變，可以七日後再多問一次。還有一點要留意，很多人會叫人他人代占卦，除非事主身患重疾不能走動，又或者身在他鄉未能親身前來，否則盡量不好叫人代占， 我的經驗是那支卦是問非所答的。

 

好了，解釋了占卦前的要注意的事項，現在到戲肉如何去起卦。之前已提過梅花易數是不需要任何工具，任何方法都可以起卦。一般而言，梅花易數是可以用時間、聲音、文字(測字)、樹枝、人物、事物、數字去起卦，只要有象數，萬事皆能占。但對於初學者而言，單是用時間已非常足夠。至於其他方法，太講觸機的功力，如功力不夠，很容易足錯用神。

 

眾所同知，易經共64卦，每卦共6爻，由底數上，最底為初爻，最頂的為6爻。1、2、3爻三支卦組成的叫下卦；4、5、6爻三支組成的叫上卦。一支卦是由上下卦合體組成的。梅花易數是用先天八卦卦數，跟我們認知 “玄空飛星”的後天八卦數是不一樣的。先天八卦數排列是乾1、兌2、離3、震4、巽5、坎6、艮7、坤8，跟後天八卦的乾6、兌7、離9、震3、巽4、坎1、艮8、坤2絕不相同。如以時間起數，就以問卦者問問題的時間來起，例如2021(辛丑)年4月15日未時來問事，起卦的方法是時間化為數字。十二地支的數則是子為1、丑為2、寅為3.....亥為12，如此類推，以上述的間為例，辛丑年的丑為2，未時為8。那麼年、月、日、時的數值分別為2、4、15及8了。

 

當知道數字後，就可以將之化為卦體。首先，將年、月、日三個數字相加，得出的總數如超過8，就要將之除8，得出的餘數用來成為上卦，相加不夠8的就用相加的數值便可。同樣道理，將年、月、日、時四個數字相加，出的總數如超過8，就要將之除8，得出的餘數用來成為下卦，相加不夠8的就用相加的數值。如以此例子，上卦的數值為2+4+15=21，再以21除8，餘數為5，上卦為巽卦。下卦的數值為2+4+15+8=29，再以29除8餘數5，下卦同為巽卦，上卦跟下卦組成，就成為了巽巽風卦，為八純卦之一了。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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