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【中國GDP】華興證券：大規模刺激政策托底經濟的必要性已經下降

股市 19:23 2021/04/16

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中國GDP首季數據出爐，華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，中國經濟發展的企穩向好勢頭將繼續鞏固，大規模刺激性政策托底經濟的必要性已經下降，應繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，更加與經濟增長節奏和復蘇形態相適應，保持對經濟恢復的必要支持力度。

龐溟說，宏觀政策將逐漸回歸常態，保持連續性穩定性可持續性，不急轉彎，穩定市場主體預期，並更加關注物價、通脹預期、供需矛盾等因素影響以及結構性減稅、普惠小微企業貸款延期還本付息、對製造業和小微企業有針對性進行扶助等政策支持的落地，取向逐漸向防風險、穩杠杆轉移，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模同名義GDP增速基本匹配。

相關文章：【中國GDP】首季創紀錄增長18.3%　一文睇清大行評經濟走勢（不斷更新）

該行對2021年和2022年GDP增幅預測分別為8.4%和5.7%；其中2021年一至四季度的GDP增幅預測分別為18.0%、7.5%、5.9%和5.5%。但是，部分行業復蘇依然面對一定困難，經濟增長有可能繼續面臨困難，包括全球疫情防控形勢，世界經濟復蘇仍不容樂觀，全球流動性寬裕和國際大宗商品價格上漲等。

此外，內地經濟恢復的基礎仍不穩固，消費復蘇仍相對乏力，投資尤其是製造業投資和民間投資的恢復有隱憂，就業方面仍存壓力，精准支持政策有可能邊際縮減，財政可持續性風險、金融風險與債務風險交織以及地緣政治風險等。

相關文章：【中國經濟】首季GDP升18.3%　富達國際：後續經濟恢復速度將更依賴服務業

記者：區嘉俊

經濟 貨幣政策 財政政策 中國 GDP

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