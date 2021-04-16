【人幣定存】人民幣爆搶客戰 中資行新推2.6厘

▲ 南商新推288天人民幣定期存款優惠，享2.6厘高息。

人民幣定期存款的搶客戰升級，兩間中資行鬥出招，包括南商新推存288天（約9.6個月）享2.6厘，入場費為等值10萬港元的新資金，如以9個月存期計，為冠絕全城的高息王。

3大小行齊推10厘高息【下一頁】

此外，建行亞洲更連環發功，推出一連串人民幣優惠，包括：

一、日日增息儲蓄計劃，最高息3厘，其玩法是遞增式存款，首月享0.8厘，第2個月1厘，第3個月2.8厘，及至第4個月的尾期才享3厘；

二、指定理財戶再以指定渠道作兑換，如換滙500萬港元，合資格客戶有機會最多獲5,000元現金獎賞；

三、存戶以網上等指定渠道開立人民幣定期存款，少於10萬元人民幣獲額外0.2厘，超過10萬元則多享0.05厘。

以上兩間中資行的特惠息皆屬快閃性質，至4月底止。而昨天（4月15日）另有兩間中資行大幅加息，工銀亞洲驟加半年及1年期0.15厘，新息率報2.25厘；信銀國際更勁加1年期0.25厘，新報2.4厘，打入三甲列（見表）。

而內地剛公布首季GDP升逾18%，破紀錄，但市場指略遜預期，惟中外資大行仍看好人民幣前景，齊料年底目標價挑戰6.35新高，較現滙6.5228計，約有近3%潛在漲幅。

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，人民幣兌美元經歷了過往超過10%的升值後，在今年1至4月出現一定回調，主要受通脹預期快速升溫、美元指數回調，以及中美息差收窄等因素影響。而近期的調整，亦因市場對於聯儲局的貨幣政策轉向，進行超前的預判及定價，主因卻非市場趨勢的反轉。

半年人幣定存最高息2.5厘【下一頁】

展望人民幣的前景，詹偉基表示有3大因素把人民幣看高一綫，包括：（1）疫苗普及；（2）全球經濟復甦，預計下半年市場主基調仍較為偏好風險資產，利好人幣；（3）從中美關係角度看，拜登政府更傾向於在傳統意識形態方面與內地進行競爭博弈，與上任特朗普政府側重的經貿領域不同，對於市場而言可預測性更強，衝擊也較為溫和。因此今年下半年人民幣走強的機會較大，兌美元全年約在6.3至6.65間波動，年底目標價約為6.35。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧認為，人民幣為第二季最值得投資的主流外幣之一，年底目標為6.35。

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記者：曾桂芬

責任编輯：陳楚源